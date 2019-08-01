Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil

Новые iPhone, которые будут представлены в сентябре не сделают революцию.

Согласно информации известной на текущий момент, в смартфонах не будет изменена внешность, но добавится дополнительная камера.

Источник из аналитической компании Citi Research сообщает, что в новые iPhone получат поддержку стилуса Apple Pencil.

Такой стилус пока предлагается только для iPad. Стоит отметить, что Citi Research, как правило, не дает точных прогнозов в отличие от авторитетных инсайдеров, так как аналитики делают предположение исходя и финансовых сведений компаний.

Напомним, старшие модели iPhone получат тройную камеру, более мощный процессор и усовершенствованную систему распознавания лица пользователя.

В новой версии iPhone XR будет установлена двойная камера.