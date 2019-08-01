Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil

Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil01.08.2019 12:08
Новые iPhone, которые будут представлены в сентябре не сделают революцию.
Согласно информации известной на текущий момент, в смартфонах не будет изменена внешность, но добавится дополнительная камера.
Источник из аналитической компании Citi Research сообщает, что в новые iPhone получат поддержку стилуса Apple Pencil.
Такой стилус пока предлагается только для iPad. Стоит отметить, что Citi Research, как правило, не дает точных прогнозов в отличие от авторитетных инсайдеров, так как аналитики делают предположение исходя и финансовых сведений компаний.
Напомним, старшие модели iPhone получат тройную камеру, более мощный процессор и усовершенствованную систему распознавания лица пользователя.
В новой версии iPhone XR будет установлена двойная камера.
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