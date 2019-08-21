Слухи о появлении USB-C в смартфонах яблочной компании ходят достаточно давно, но они не подтверждались.

На этот раз ресурс ChargerLAB ссылаясь на неназванный источник сообщает, что новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C.

Если данные окажутся верными, то новое поколение смартфонов американской компании, может получить более быструю зарядку в сравнении с предшественниками.

Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года. Важно отметить, что никаких упоминаний о появлении в самих iPhone 11 USB-C нет, поэтому логично предположить, что модели будут иметь в комплекте переходник с USB-C на Lightning.