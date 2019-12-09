Новые часы Samsung Galaxy Watch зарегистрированы в базе FCC

Samsung в базу Федеральной комиссии по связи США (FCC) занесла «умные» часы Galaxy Watch.

Часам в базе регулятора присвоили номер A3LSMR825, но такой номер присваивают каждому устройству, которое требует регистрации в комиссии по связи США.

Samsung также опубликовала эскиз будущих часов, на котором можно увидеть, что диаметр корпуса будущей новинки составляет 44 мм.

На обратной стороне часов установлен датчик частоты сердечных сокращений. Пока неизвестно, добавят ли в часы другие датчики, к примеру ЭКГ как у Apple Watch.

Презентация новых Galaxy Watch должна состоятся в первом квартале 2020 года.