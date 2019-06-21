Новые часы Samsung Galaxy Watch могут лишиться вращающегося безеля

Одновременно с показом смартфона Galaxy Note 10 корейская компания покажет еще и «умные» часы.

Новый носимый гаджет в компании сейчас носит кодовое название Renaissance. Предположительно коммерческая версия будет назваться Galaxy Watch 2, но не исключено что будет использоваться другое имя.

По последним слухам, в Galaxy Watch 2 вращающийся безель заменят на сенсорный. К сожалению кроме этих данных источник не предоставил про часы никакой другой информации.

Но если учесть, что компания Samsung недавно зарегистрировала две новых торговых марки Digital Bezel и Touch Wheel, то можно предположить, что будет представлено две версии часов.