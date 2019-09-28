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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Новые часы Huawei Watch GT 2 поступили в продажу

28.09.2019 00:45

Huawei начала продажи своих новых «умных» часов Watch GT 2, которые были представлены в один день с флагманскими смартфонами серии Mate 30.
Презентация Watch GT 2 состоялась 19 сентября в Берлине. 27 сентября часы стали доступны для покупки в Китае.

Пока для заказа доступна 46 мм версия, которую предлагают за 209 долларов. 42 мм модификация часов в продаже появится в следующем месяце и ее будут продавать за 194 доллара.

Напомним, Huawei выпустила Watch GT 2 в двух версиях — с 42 мм корпусом и 46 мм. Для первого варианта подходят ремешки 20 мм, а для второго ремешки шириной – 22 мм.

Через Watch GT 2 теперь можно совершать звонки, для чего в них установили динамик. Заявлено, что звонок можно сделать даже если смартфон от часов находится на расстоянии 150 метров.

В основе смарт-часов лежит новый процессор Kirin A1, а эта энергоэффективная платформа поддерживает стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.1.

Huawei Watch GT2 на 46 мм способны работать на одном заряде до двух недель. Версия с 42 мм корпусом на полном заряде продержится до недели.

Помимо всех перечисленных достоинств в часы можно загрузить до 500 треков и слушать их напрямую без использования смартфона.

Также разработчики научили Watch GT 2 измерять пульс под водой.
В Европе Huawei Watch GT2 появятся в следующем месяце по цене 229 евро за 42 мм и 249 евро за 46 мм.

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