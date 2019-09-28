Новые часы Huawei Watch GT 2 поступили в продажу

Новые часы Huawei Watch GT 2 поступили в продажу28.09.2019 00:45
Huawei начала продажи своих новых «умных» часов Watch GT 2, которые были представлены в один день с флагманскими смартфонами серии Mate 30.
Презентация Watch GT 2 состоялась 19 сентября в Берлине. 27 сентября часы стали доступны для покупки в Китае.
Пока для заказа доступна 46 мм версия, которую предлагают за 209 долларов. 42 мм модификация часов в продаже появится в следующем месяце и ее будут продавать за 194 доллара.
Напомним, Huawei выпустила Watch GT 2 в двух версиях — с 42 мм корпусом и 46 мм. Для первого варианта подходят ремешки 20 мм, а для второго ремешки шириной – 22 мм.
Через Watch GT 2 теперь можно совершать звонки, для чего в них установили динамик. Заявлено, что звонок можно сделать даже если смартфон от часов находится на расстоянии 150 метров.
В основе смарт-часов лежит новый процессор Kirin A1, а эта энергоэффективная платформа поддерживает стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.1.
Huawei Watch GT2 на 46 мм способны работать на одном заряде до двух недель. Версия с 42 мм корпусом на полном заряде продержится до недели.
Помимо всех перечисленных достоинств в часы можно загрузить до 500 треков и слушать их напрямую без использования смартфона.
Также разработчики научили Watch GT 2 измерять пульс под водой.
В Европе Huawei Watch GT2 появятся в следующем месяце по цене 229 евро за 42 мм и 249 евро за 46 мм.
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