Новые Apple Watch могут получить новый Digital Crown

Часы Apple в следующем поколении могут получить новый Digital Crown, в котором будет изменён способ взаимодействия и это возможно больше не будет колесиком, а превратится в компактный джойстик.

Сейчас в Apple Watch Digital Crown можно крутить и использовать как кнопку. С расширением его функционала пользователи получат больше возможностей для контроля «умных» часов.

Ведомство по патентам и товарным знакам США на своем сайте опубликовало патент компании Apple, в котором описывается новый контролер, схожий с джойстиком, объединенным в Digital Crown.

Также в заявке указан датчик электромиографии, через который будет отслеживаться движение мышц и автоматически регулироваться ремешок часов.