Провальные продажи смартфону американской компании, который выпустят в 2020 году, предрекают аналитики управляющего партнера Loup Ventures.

По словам представителя этой компании, отсутствие популярности будет не по вине самой компании Apple.

Дело в том, что производитель ранее выпускал свои смартфоны с iPhone 3G и 4G, когда эти сети были на пике популярности.

При этом сети пятого поколения только развиваются и первые зоны с новым поколением мобильных сетей стали работать только в начале этого года. То есть новому iPhone 5G предсказали провальные продажи только из-за недостаточно развитой сети 5G.

По предварительным расчетам, пик развития сетей нового поколений придется только в 2024 году. С другой стороны, если смартфоны Apple с поддержкой 5G получат относительно невысокую стоимость, то никаких провальных продаж не будет, так как поклонников у этих смартфонов по миру немало.