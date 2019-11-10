Новое поколение Xbox появится раньше, чем Sony PS 5

Sony и Microsoft свои игровые консоли представят в 2020 году.

Уже известно, что PlayStation 5 появится в конце следующего года, а новые данные указывают, что Xbox в продажу поступит раньше.

Компания Sony постепенно раскрывает подробности про пятое поколение консоли. В Microsoft вообще ничего не упоминают о новом Xbox.

При этом информатору PSErebus удалось узнать, что консоль от американской компании поступит в продажу раньше – 6 ноября 2020 года.

К концу года на прилавках появится и Sony PlayStation 5.