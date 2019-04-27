Новый iPhone XR 2 может получить двойную основную камеру

В Сети неоднократно появлялись данные о новом поколении смартфонов iPhone, дебют которых традиционно состоится в начале осени.

При этом в основном речь идет о старших моделях, тогда как данных о «бюджетной» модели в линейки практически нет.

Сегодня зарубежный источник, ссылаясь на данные полученные от поставщиков компании, сообщает, что новое поколение iPhone XR 2 получит двойную камеру.

Название смартфона неофициальное и под каким именем он выйдет пока неизвестно.

Предполагается, что наличие двойной камеры еще больше увеличит популярность модели, ведь в линейке моделей 2018 года iPhone XR занимает в продажах львиную долю.

Ожидается, что вторым модулем будет телеобъектив.