Новый iPhone XR 2 может получить двойную основную камеру

Новый iPhone XR 2 может получить двойную основную камеру27.04.2019 17:37
В Сети неоднократно появлялись данные о новом поколении смартфонов iPhone, дебют которых традиционно состоится в начале осени.
При этом в основном речь идет о старших моделях, тогда как данных о «бюджетной» модели в линейки практически нет.
Сегодня зарубежный источник, ссылаясь на данные полученные от поставщиков компании, сообщает, что новое поколение iPhone XR 2 получит двойную камеру.
Название смартфона неофициальное и под каким именем он выйдет пока неизвестно.
Предполагается, что наличие двойной камеры еще больше увеличит популярность модели, ведь в линейке моделей 2018 года iPhone XR занимает в продажах львиную долю.
Ожидается, что вторым модулем будет телеобъектив.
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