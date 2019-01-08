Новое обновление Pocophone F1 исправит ошибки и улучшит камеру

Xiaomi для своего мощного бюджетного смартфона Pocophone F1 готовит новое обновление, в котором появится ночной режим и запись видео с частотой 960 к/с.

Новая прошивка для Pocophone F1 выйдет в ближайшие несколько недель. В ней исправят ошибки, которые возникли после обновления до MIUI 10.

Помимо этого обновление принесет на смартфон возможность записи видеороликов со скоростью 960 к/с.

Появится в настройках камеры и долгожданный режим ночной режим, об этом сообщил Глава Poco India Манмохан Чандолу.