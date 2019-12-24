Новая зарядка Xiaomi позволит заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки

У компании Xiaomi в модельном ряду очень много разных зарядок, включая классические и беспроводные, но очередной блок оказался уникальным, так как он позволяет одновременно заряжать не только смартфоны, но также и ноутбуки с USB-C.

Новая зарядка была представлена на площадке коллективного финансирования Youpin. Устройство внешне похоже на все остальные блоки питания.

При этом в нем реализовали поддержку большого количества протоколов (Apple PD3.0, QC4.0, QC3.0, FCP, AFC, MTK), а значит через нее можно заряжать и современные ноутбуки от компании Apple.

К примеру, через зарядку Baseus ноутбук MacBook Air можно зарядить за 90 минут, а для этого порт USB-C выдает 60 Вт, тогда как два остальных разъёма USB-A способны выдавать 45 Вт.

Baseus получил корпус из неподдерживающего горения пластика, защиту электронной части от короткого замыкания, перегрузки по току и перегрева. Baseus на Youpin сейчас предлагают заказать за 20 долларов.