Новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro выходит на рынок

Бренд Redmi на китайском рынке с 9 января начнет продажи новой модификации своего самого продаваемого смартфона Redmi Note 8 Pro.



Новинка будет отличаться от обычной версии смартфона цветом корпуса. В данном случае аппарат предложат в цвете Orange Twilight, а продавать его будут в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.

В частности, Redmi Note 8 Pro предложат с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что устройство работает на процессоре MediaTek Helio G90T, а за его автономность отвечает аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Диагональ экрана составляет 6,53-дюйма, а в основной камере использовали модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп.