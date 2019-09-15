Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями

Найденная уязвимость позволяет взломать миллиарды смартфонов, причем тут не имеет значения, какой модели смартфон.

В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах. Через нее можно следить за пользователем и частично управлять смартфоном.

По данным исследовательской компании AdaptiveMobile Security, обнаруженную уязвимость уже использовала частная компания по просьбе правительства.

В какой стране это происходило и какая компания занималась слежкой неизвестно.

Для атаки через SIM-карту достаточно на телефон отправит текстовое сообщение с кодом, который использует встроенную технологию S@T Browser.