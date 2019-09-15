Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями

Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями15.09.2019 18:54
Найденная уязвимость позволяет взломать миллиарды смартфонов, причем тут не имеет значения, какой модели смартфон.
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах. Через нее можно следить за пользователем и частично управлять смартфоном.
По данным исследовательской компании AdaptiveMobile Security, обнаруженную уязвимость уже использовала частная компания по просьбе правительства.
В какой стране это происходило и какая компания занималась слежкой неизвестно.
Для атаки через SIM-карту достаточно на телефон отправит текстовое сообщение с кодом, который использует встроенную технологию S@T Browser.
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