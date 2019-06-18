Новая прошивка EMUI приносит большое количество улучшений на Huawei P30 Pro

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18 июля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Новая прошивка EMUI приносит большое количество улучшений на Huawei P30 Pro

18.06.2019 22:00

Китайский производитель смартфонов для своего популярного камерофона Huawei P30 Pro выпустил новое обновление прошивки EMUI.
Новая прошивка под номером EMUI 9.1.0.178 приносит на флагманский смартфон ряд улучшений, среди которых оптимизация работы сканера отпечатка пальца. Напомним, в этой модели датчик находится под экраном.

В прошивке исправили ряд ошибок, оптимизировали работу системы, а также добавили функцию DC Dimming, которая устраняет мерцание дисплея при низкой яркости.

Помимо этого были внесены улучшения в работу камеры и добавлен для Bluetooth новый режим ultra-low latency.

Он позволяет через беспроводной модуль, способен передавать звук в высоком качестве и воспроизводить видео без задержек.

С обновлением до EMUI 9.1.0.178 пользователи смогут еще на экране блокировки с живыми обоями просматривать уведомления.

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

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