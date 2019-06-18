Новая прошивка EMUI приносит большое количество улучшений на Huawei P30 Pro

Китайский производитель смартфонов для своего популярного камерофона Huawei P30 Pro выпустил новое обновление прошивки EMUI.

Новая прошивка под номером EMUI 9.1.0.178 приносит на флагманский смартфон ряд улучшений, среди которых оптимизация работы сканера отпечатка пальца. Напомним, в этой модели датчик находится под экраном.

В прошивке исправили ряд ошибок, оптимизировали работу системы, а также добавили функцию DC Dimming, которая устраняет мерцание дисплея при низкой яркости.

Помимо этого были внесены улучшения в работу камеры и добавлен для Bluetooth новый режим ultra-low latency.

Он позволяет через беспроводной модуль, способен передавать звук в высоком качестве и воспроизводить видео без задержек.

С обновлением до EMUI 9.1.0.178 пользователи смогут еще на экране блокировки с живыми обоями просматривать уведомления.