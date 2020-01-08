Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона

В китайской компании нашли решение, как продлить срок службы аккумуляторов.

Специалисты разработали технологию зарядки, которая автоматически будет отключать блок питания при достижении заряда батареи 80%.

В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.

Такое решение продлит срок службы аккумулятора. OnePlus уже продемонстрировала свою разработку на выставке CES 2020.

Как рассказали в компании, новую систему зарядки можно будет активировать в настройках аккумулятора, где добавили пункт «Оптимизированная зарядка».

Владельцы OnePlus 7 и 7 Pro с установленной бета-версией прошивки уже могут протестировать новую функцию.