Новая Motorola RAZR может получить систему бокового управления Side-Touch

Новая Motorola RAZR может получить систему бокового управления Side-Touch24.11.2019 14:18
Motorola недавно представила возрожденную «раскладушку» RAZR, которая оснащена внутренним гибким экраном.
Данную модель компания оценила в 1500 долларов, и скоро она будет доступна в США, а в 2020 году появится и на других рынках.
По данным LetsGoDigital, в компании уже ведут разработку нового поколения RAZR. Информация про новый вариант смартфона появилась на сайтах: Управления США по патентам и торговым маркам и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Motorola запатентовала раскладной смартфон со складывающимся экраном внутрь корпуса и системой бокового управления Side-Touch.
В заявке говориться о восьми датчиках по четыре с каждой стороны, причем сенсоры будут работать, как в открытом, так и закрытом состоянии смартфона.
В общей сложности за счет большого количества датчиков можно реализовать 20 функций и 20 жестов для управления смартфоном.
Названа цена на смартфон-раскладушику Motorola Razr для Европы
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