Новая Motorola RAZR может получить систему бокового управления Side-Touch

Motorola недавно представила возрожденную «раскладушку» RAZR, которая оснащена внутренним гибким экраном.

Данную модель компания оценила в 1500 долларов, и скоро она будет доступна в США, а в 2020 году появится и на других рынках.

По данным LetsGoDigital, в компании уже ведут разработку нового поколения RAZR. Информация про новый вариант смартфона появилась на сайтах: Управления США по патентам и торговым маркам и Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Motorola запатентовала раскладной смартфон со складывающимся экраном внутрь корпуса и системой бокового управления Side-Touch.

В заявке говориться о восьми датчиках по четыре с каждой стороны, причем сенсоры будут работать, как в открытом, так и закрытом состоянии смартфона.

В общей сложности за счет большого количества датчиков можно реализовать 20 функций и 20 жестов для управления смартфоном.