Новая Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Новая Call of Duty не выйдет на PlayStation в России22.10.2019 18:15
В официальном блоге PlayStation опубликовали информацию о предстоящих релизах, и в публикации была информация про новую часть Call of Duty.
Как оказалось, компания Sony не намерена новую Call of Duty распространять в России.
По какой причине игра не выйдет на российском рынке пока неизвестно, и в самой компании официально об этом пока не объявили.
Call of Duty: Modern Warfare 2019 выходит 25 октября. Игра будет доступна на PlayStation, Xbox One и PC, причем игра в России на платформах Xbox и PC будет продаваться.
Разработчики Call of Duty: Modern Warfare опубликовали сюжетный трейлер
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