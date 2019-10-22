Новая Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

В официальном блоге PlayStation опубликовали информацию о предстоящих релизах, и в публикации была информация про новую часть Call of Duty.

Как оказалось, компания Sony не намерена новую Call of Duty распространять в России.

По какой причине игра не выйдет на российском рынке пока неизвестно, и в самой компании официально об этом пока не объявили.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 выходит 25 октября. Игра будет доступна на PlayStation, Xbox One и PC, причем игра в России на платформах Xbox и PC будет продаваться.