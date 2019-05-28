Ноутбуки серии HP Envy получат деревянную отделку

HP на выставке Computex 2019 показала новые ноутбуки серии Envy с вставками из натурального дерева. Такой вариант отделки будет прилагаться для моделей Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 и Envy 17.

Вставка из натурального материала будет только на панели под клавиатурой, а все остальные части нетбуков будут выполнены из традиционных для серии материалов.

Купить HP Envy с деревянными панелями можно будет осенью. Американская компания предложит три варианта отделки, два из которых из березы, а один из ореха.

Модели будут предлагать с процессорами Intel или AMD, а сама серия в магазинах будет доступна под названием Envy Wood.