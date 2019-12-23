Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 получили по 16 ГБ оперативной памяти

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 получили по 16 ГБ оперативной памяти23.12.2019 11:15
Китайские производители все свои ноутбуки оснащают максимум 8 ГБ оперативной памяти, и только самые дорогие модели оснащены 16 ГБ ОЗУ, но как правило стоимость таких ноутбуков свыше 1000 долларов.
Первой изменить ситуацию решила компания Honor, которая свои недорогие MagicBook 14 и MagicBook 15 с процессором и графикой от AMD оснастила 16 ГБ памяти.
Новинки будут предлагаться только в одной конфигурации с SSD на 512 ГБ и процессором Ryzen 5 3500U.
Продажи новых версий MagicBook 14 и MagicBook 15 в Китае начнутся с нового года по цене 600 долларов.
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