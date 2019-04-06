Ноутбуки Dell Inspiron получили новые процессоры AMD Ryzen Mobile 3000-й серии

Dell объявила, что модели Inspiron 14 5485 в классическом варианте и трансформер, а также модель Inspiron 15 5585 будут предлагаться не только с процессорами Intel, но также с новыми AMD Ryzen Mobile 3000-й серии.

Ноутбуки предложат с чипами Ryzen 3 3200U, Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U. Последние два являются четырёхядерными, а первый получил два ядра.

При этом все указанные процессоры поддерживают многопоточность. Эти модели ноутбуков не будут предлагаться с дискретной графикой.

Все конфигурации новых ноутбуков пока не называют, но некоторая информация про Inspiron 15 5585 уже есть.

Эта модель будет предлагаться с 4 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ SSD накопителем. Скорее всего 14-дюймовые модели ноутбуков будут предлагаться с аналогичным объёмом памяти.



Базовая версия Inspiron 15 5585 уже доступна для предзаказа по цене от $530, а столько же стоит и Inspiron 14 5485. При этом версия Inspiron 14 5485 2-in-1 с сенсорным экраном оценена от $700.