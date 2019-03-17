Ноутбуки Apple на ARM-процессорах демонстрируют рекорды в тестах

Ранее инсайдеры сообщали, что Apple для своих ноутбуков разрабатывает ARM-процессоры, а недавно они засветились в тесте бенчмарка Geekbench, причем там они показали хорошую производительность.

В синтетических тестах был протестирован процессор с кодовым названием APWL2@HmP, а это 12 ядерный чип с частотой 3,1 ГГц.

В одноядерном тесте он набрал 6 912 баллов, а в многоядерном 24 240 баллов. Второй процессор 10-ядерный и его частота составляет 3,4 ГГц. В Geekbench в одноядерном тесте он показывает результат 7 335 балла.

Как можно заметить результат больше, чем у 12-ядерного чипа, но в многопоточном режиме производительность ниже чем у старшей модели – 20 580 баллов.

Некоторые специалисты уже отметили, что эти тесты могли быть подделаны, а в целом нет никакой гарантии, что это тестировались процессоры от Apple.

При этом кодовые обозначения APWL2 действительно похожи на те, что использует производитель «яблочных» смартфонов.

Так, у нее процессор A12 Bionic обозначается как APL1W81, а чип A11 Bionic — APL1W72.