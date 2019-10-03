Ноутбук Xiaomi RedmiBook выходит на рынок Европы

Новый ноутбук китайской компании пока представлен только на китайском рынке, где пользуется ажиотажным спросом и устанавливает рекорды продаж.



Только в первый день продаж RedmiBook 14 Enhanced Edition было продано на 14 млн долларов.

Однако уже скоро модель выйдет на европейский рынок, на что указывает информация на сайте Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC).

В базе ведомства Xiaomi RedmiBook уже появился и носит номер KZ000000223.

На китайском рынке Xiaomi RedmiBook предлагается по цене 600 долларов, а о европейских ценах информации пока нет.