Ноутбук Xiaomi Mi Gaming получат Core i7 и видеокарту GeForce RTX 2060

Компания Xiaomi готовит к презентации новое поколение игрового ноутбука Mi Gaming, показ которого пройдет 4 августа.

Сегодня в Сети рассекретили характеристики устройства и как оказалось, модель будет предлагаться в трех конфигурациях.

У всех будет 16 ГБ DDR4 и 512 ГБ SSD. Отличие моделей будет состоять в процессоре и видеокарте. В базовом варианте установят Intel Core i5 и NVIDIA GTX 1660 Ti.

Средняя конфигурация будет предлагаться с такой же видеокартой, но уже процессор будет Intel Core i7.

Самая дорогая версия получит Core i7 и NVIDIA RTX 2060. У всех моделей будет Full HD экран с поддержкой частоты обновления 144 Гц. О ценах и старте продаж Mi Gaming пока ничего не известно.