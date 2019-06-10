Ноутбук RedmiBook 14 задержался и поступит в продажу 11 июня

Ноутбук RedmiBook 14 задержался и поступит в продажу 11 июня10.06.2019 14:28
Изначально планировалось, что новый ноутбук RedmiBook 14, представленный 28 мая, появится в продаже 1 июня.
Однако, как выяснилось, старт продаж отложили и теперь в компании назвали новую дату – 11 июня, то есть уже завтра.
Напомним, что новый RedmiBook 14 будет доступен в двух конфигурациях с разным процессором — Intel Core i5-8265U или Intel Core i7.
Минимальная стоимость модели в версии с первым процессором составит 579 долларов, а топовый вариант обойдется уже в 724 доллара.
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