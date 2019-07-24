Ноутбук RedmiBook 14 получил новую бюджетную версию

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25 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Ноутбук RedmiBook 14 получил новую бюджетную версию

24.07.2019 23:10

Ноутбук RedmiBook 14 получил новую бюджетную версию. Модель получила двухядерный процессор Core i3 и 4 ГБ оперативной памяти.
RedmiBook 14 был представлен в мае. В этой модели изначально предлагались процессоры Core i7-8565U и Core i5-8265U, а с этими чипами доступно 8 ГБ оперативной памяти.

В новой версии установили Core i3-8145U и 4 ГБ ОЗУ, а также SSD накопитель на 256 ГБ.

Новинка в Китае оценивается в 465 долларов. Старшие модификации можно купить от 580 долларов.

Ноутбук RedmiBook 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и батареей, которая способна обеспечить до 10 часов работы на полном заряде.

Вышедший на рынок RedmiBook 14 показал высокие продажи

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