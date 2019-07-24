Ноутбук RedmiBook 14 получил новую бюджетную версию. Модель получила двухядерный процессор Core i3 и 4 ГБ оперативной памяти.

RedmiBook 14 был представлен в мае. В этой модели изначально предлагались процессоры Core i7-8565U и Core i5-8265U, а с этими чипами доступно 8 ГБ оперативной памяти.

В новой версии установили Core i3-8145U и 4 ГБ ОЗУ, а также SSD накопитель на 256 ГБ.

Новинка в Китае оценивается в 465 долларов. Старшие модификации можно купить от 580 долларов.

Ноутбук RedmiBook 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и батареей, которая способна обеспечить до 10 часов работы на полном заряде.