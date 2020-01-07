Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus получил второй E Ink экран

Lenovo на CES 2020 показала ноутбук с двумя экранами. Компания второй дисплей решила встроить на внешнюю часть крышки ноутбука, причем производитель использовал E Ink матрицу.

Модель под названием ThinkBook Plus оснащена основным 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, и внешним E Ink экраном с диагональю 10,8-дюйма.

Этот экран работает постоянно, и на нем могут отображаться различные уведомления, когда ноутбук закрыт, а также на электронную бумагу можно вывести любое изображение. Еще на E Ink дисплее можно создавать заметки.

Lenovo ThinkBook Plus поступит в продажу в марте по цене от 1 199 долларов. Ноутбук предложат с процессами Intel Core 10-го поколения, оперативной памятью до 16 ГБ и SSD накопителем до 512 ГБ.