Ноутбук Honor MagicBook Pro получит 16,1 дюймовый экран

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24 июля : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Ноутбук Honor MagicBook Pro получит 16,1 дюймовый экран

24.06.2019 21:06

Информатор Эван Бласс в своем Twitter аккаунте рассказал про новый ноутбук компании Huawei.

Модель MagicBook Pro выйдет под брендом Hono. В ней будет установлен 16,1-дюймовый экран и выдвижная камера.
Ранее сообщалось, что Huawei перенесла презентации нового ноутбука на неопределенный срок, а позже было уточнено, что новику представят в июле.

Официальной информации про MagicBook Pro пока нет, а по данным инсайдера, в модели будет установлен процессор Intel i5-8265U, видеокарта NVIDIA MX250 и 8 ГБ оперативной памяти. SSD накопитель будет использоваться на 512 ГБ.

Особенностью ноутбука станет камера, которая будет установлена под кнопкой на клавиатуре, а такое решение уже используется в Huawei MateBook X Pro.

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