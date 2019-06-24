Ноутбук Honor MagicBook Pro получит 16,1 дюймовый экран

Ноутбук Honor MagicBook Pro получит 16,1 дюймовый экран24.06.2019 21:06
Информатор Эван Бласс в своем Twitter аккаунте рассказал про новый ноутбук компании Huawei.
Модель MagicBook Pro выйдет под брендом Hono. В ней будет установлен 16,1-дюймовый экран и выдвижная камера.
Ранее сообщалось, что Huawei перенесла презентации нового ноутбука на неопределенный срок, а позже было уточнено, что новику представят в июле.
Официальной информации про MagicBook Pro пока нет, а по данным инсайдера, в модели будет установлен процессор Intel i5-8265U, видеокарта NVIDIA MX250 и 8 ГБ оперативной памяти. SSD накопитель будет использоваться на 512 ГБ.
Особенностью ноутбука станет камера, которая будет установлена под кнопкой на клавиатуре, а такое решение уже используется в Huawei MateBook X Pro.
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