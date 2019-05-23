«Ноутбук хаоса» с набором самых опасных в мире вирусов оценили в $1 200 749

На продажу выставили ноутбук под управлением Windows XP SP3, которая заражена шестью самыми опасными в мире вирусами.

Компания Deep Instinct в рамках проекта «The Persistence of Chaos» заразила Samsung NC10-14GB 10.2-Inch Blue Netbook (2008) рядом вирусов, среди которых есть WannaCry, BlackEnergy и рядом других вирусов, которые ранее распространяли в Сети.

Компьютер сейчас отключен от интернета, чтобы вирусы снова не попали в Сеть.

За самый опасный ноутбук в мире компании уже предлагают $1 200 749 и это неконечная цена, так как торги продолжаются.