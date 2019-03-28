Ноутбук Chuwi Aerobook с процессором Intel Core M3 на Indiegogo собрал $300 тысяч

На краудфандинговой площадке Indiegogo завершился сбор средств на выпуск китайского ноутбука Chuwi Aerobook.

Компании удалось от инвесторов получить 300 тыс. долларов, при том что изначально требовалось всего 30 тыс. долларов, но эта сумма было собрана всего за два дня с момента старта сборов.

Новый продукт от Chuwi поддержало 694 человек, причем свои ноутбуки они начнут получать уже через две недели, то есть производство Chuwi Aerobook начнется сразу после закрытия сборов.

В основе Aerobook лежит процессор Intel Core M3 с частотой до 2,2 ГГц. Также устройство оснастили 8 ГБ оперативной памяти и SDD накопителем 128 ГБ. Такая версия стоит 399 долларов.

Вариант с 256 ГБ оценивается в 439 долларов. Экран ноутбука 13,3 дюймовый с разрешением 1920 х 1080 пикселей.

В модели установили два USB 3.0, один USB-C, HDMI и разъем 3,5 мм для подключения наушников и гарнитуры.