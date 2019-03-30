Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus оказались разными смартфонами

Предполагалось, что Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus будет одним и тем же смартфоном, только первое название подготовлено для рынка Тайваня, а второе для глобального рынка.

Но благодаря Geekbench данная информация получила опровержение, так как в программе для тестирования появились данные Nokia X71.

Это устройство создано на базе процессора Snapdragon 660. В нем установлено 6 ГБ оперативной памяти и работает оно под управлением актуальной версии Android.

Для сравнения в Nokia 8.1 Plus будет установлен более мощный процессор — Snapdragon 710.

Также сообщается, что в Nokia X71 будет двойная основная камера, а вот в Nokia 8.1 Plus разместят тройной модуль. Презентация смартфонов ожидается 2 апреля.