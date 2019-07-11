Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X признали самыми горячими смартфонами

Бенчмарк Master Lu опубликовал новый рейтинг, в котором рассказал о самых горячих и холодных смартфонах в этом году.

Специалисты фиксируют и хранят данные не только по производительности смартфонов, но и другие данные, в числе которых температура устройств в течение суток.

Согласно рейтингу, Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X являются самыми горячими устройствами, так как их средняя температура в сутки составляет 40,16 и 36,41 градуса.

Также в списке числятся Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.

Если говорить о холодных смартфонах, то лидером тут стал Vivo Y81s, у которого средняя температура за сутки составляет 30,35 градуса.