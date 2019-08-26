Nokia возродит старый кнопочный телефон Nokia 110

Nokia возродит старый кнопочный телефон Nokia 11026.08.2019 19:07
Недавно сообщалось, что HMD Global возродит «раскладушку» 2720, в честь десятилетия с момента ее выхода.
Однако сегодня появились данные, что компания перевыпустит еще один кнопочный телефон — Nokia 110.
Как и в случае с раскладушкой, его представят на мероприятии IFA 2019.
Выпуск этого телефона состоялся в 2012 году и ожидается, что возрожденная версия выйдет с измененным, но узнаваемым дизайнов, а ее стоимость будет около 30 евро, тогда как раскладушка будет существенно дороже.
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