Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон05.01.2020 19:48
О том, что это будет за модель пока информации нет.
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
В истории бренда есть много культовых аппаратов, поэтому сказать определенно, какую модель планируют возродить сложно.
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Модель Nokia 9.2 PureView, как стало известно ранее, будет представлена ближе к концу этого года.
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