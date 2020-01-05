Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

О том, что это будет за модель пока информации нет.

В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.

В истории бренда есть много культовых аппаратов, поэтому сказать определенно, какую модель планируют возродить сложно.

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.

Модель Nokia 9.2 PureView, как стало известно ранее, будет представлена ближе к концу этого года.