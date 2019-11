Nokia тизером анонсировала презентацию нового смартфона

О каком смартфоне идет речь пока неизвестно, так как компания анонсировала только дату презентации.

В социальной сети Nokia распространила короткий видеотизер, в котором указали дату дебюта – 5 декабря 2019 года.

Как известно, Nokia готовит как минимум четыре новых смартфона, в числе которых Nokia 8.2 и улучшенный Nokia 9.1.

Возможно в ближайшее время производитель опубликует новые тизеры, в которых появится намек на то, какая новинка готовится к дебюту.

The newest addition to our family will be launched on 5 December 2019. ????Stay tuned to find out more! #NokiamobileLive pic.twitter.com/iYqPxyOTKP

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) 22 ноября 2019 г.