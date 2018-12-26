Nokia сертифицировала в России четыре загадочных смартфона

Nokia сертифицировала в России четыре загадочных смартфона26.12.2018 22:43
Упоминание сразу о четырех новинках от Nokia появились в Едином реестре нотификаций для России и не только.
Новинки в реестре обозначены как TA-1130, TA-1156, TA-1157 и TA-1139, то есть достоверной информации о том, какие конкретно модели выйдут на рынок нет.
Можно предположить, что речь идет о трех смартфонах и одном кнопочном телефоне. При этом два смартфона будут из бюджетного сегмента, а один из среднего.
Возможно TA-1130 это новый Nokia 3310, TA-1156 — Nokia 1, TA-1157 — Nokia 3.1, ну и TA-1139 это новый Nokia 6.
В Сети появились рендеры чехлов для Nokia 9 PureView с пятью камерами
Просмотры:Метки: Nokia