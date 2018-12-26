Nokia сертифицировала в России четыре загадочных смартфона

Упоминание сразу о четырех новинках от Nokia появились в Едином реестре нотификаций для России и не только.

Новинки в реестре обозначены как TA-1130, TA-1156, TA-1157 и TA-1139, то есть достоверной информации о том, какие конкретно модели выйдут на рынок нет.

Можно предположить, что речь идет о трех смартфонах и одном кнопочном телефоне. При этом два смартфона будут из бюджетного сегмента, а один из среднего.

Возможно TA-1130 это новый Nokia 3310, TA-1156 — Nokia 1, TA-1157 — Nokia 3.1, ну и TA-1139 это новый Nokia 6.