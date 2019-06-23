Nokia разрабатывает работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Nokia ведет разработку новых аккумуляторов, которые будут использоваться не только в цифровой технике, но также в электрокарах.

По заявлению представителей компании, созданная батарея, в 2,5 раза будет работать дольше, чем существующие версии аккумуляторов.

За счет чего Nokia удалось добиться таких показателей пока не сообщается, но было сказано, что новая батарея в размерах и массе не увеличивалась, а вот ее показатели выросли.

Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.

Финская компания уверена, что их батареи изменят весь сетевой мир и позволит улучшить все устройства, включая электрический транспорт. Когда на рынке будут представлены революционные аккумуляторы не сообщатся.