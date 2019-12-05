Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Презентация нового смартфона состоялась в Египте 5 декабря.



Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.

То есть аппарат работает на чистом Android. В сравнении с предшественником Nokia 2.3 получил улучшенные характеристики.

В модели установлен 6,2-дюймовый экран с разрешением 720 x 1520 точек, в котором сделали каплевидный в вырез под фронтальную камеру с модулем на 5 Мп.

Основная камера смартфона имеет два модуля разрешением 13 и 2 Мп. За автономную работу отвечает АКБ на 4 000 мАч.

Процессор предлагается MediaTek Helio A22, а оперативной памяти будет 2 ГБ, тогда как встроенной доступно 32 ГБ. Nokia 2.3 поддерживает 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио, а также оснащен micro USB и обычным разъёмом для наушников.

В продажу смартфон поступит в середине месяца по цене 109 евро.