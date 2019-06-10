Nokia обещает более простые названия для своих смартфонов

Представитель HMD Global, общаясь с зарубежными журналистами рассказал, что новые смартфоны Nokia имеют названия, которые создают неразбериху.

К тому же в компании признают, что они могли запутать пользователей названиями устройств.

При этом в Nokia обещают более простые названия для своих смартфонов, но о каких именно названиях идет речь пока неизвестно.

Напомним, что в 2017 году были выпущены смартфоны Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 и Nokia 8, что в общем-то более понятно и прозрачно.

Но в прошлом году уже были запущены модели Nokia 1, Nokia 8 Sirroco и смартфоны с приставкой к названию Plus, что собственно и создало некоторую неразбериху.

Производитель намерен вернуть и сохранить прозрачность названий.