Nokia обещает более простые названия для своих смартфонов

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Nokia обещает более простые названия для своих смартфонов

10.06.2019 14:13

Представитель HMD Global, общаясь с зарубежными журналистами рассказал, что новые смартфоны Nokia имеют названия, которые создают неразбериху.
К тому же в компании признают, что они могли запутать пользователей названиями устройств.

При этом в Nokia обещают более простые названия для своих смартфонов, но о каких именно названиях идет речь пока неизвестно.

Напомним, что в 2017 году были выпущены смартфоны Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 и Nokia 8, что в общем-то более понятно и прозрачно.

Но в прошлом году уже были запущены модели Nokia 1, Nokia 8 Sirroco и смартфоны с приставкой к названию Plus, что собственно и создало некоторую неразбериху.

Производитель намерен вернуть и сохранить прозрачность названий.

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