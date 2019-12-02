Презентация этого телефона состоялась еще в сентябре этого года. Модель уже представлена на европейском рынке, а со 2 декабря стала доступна для покупки в России.



Nokia начала продажи в России защищенного телефона 800 Tough по цене сопоставимой с европейской. За неубиваемый аппарат компания просит 7 990 рублей.

Телефон создавали для эксплуатации в экстремальных условиях, а на рынке он представлен только в черном и сером цвете. Новинка имеет защиту от падений, воды и пыли.

Также в телефоне стоит отметить наличие Google Ассистент, WhatsApp и Facebook и поддержки 4G.