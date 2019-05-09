Компания Nokia ведет разработку нового смартфона, о котором уже известны первые подробности.

Какое название получит коммерческая версия новинки не сообщается, а сейчас известен только модельный номер — TA-1182.

Этот аппарат появился в базе FCC, где указано, что его размеры составят 161,2 х 76,2 мм. По предварительным данным, в смартфоне будет 6,4-дюймовый экран.

Также сообщается, что Nokia готовит новый смартфон с мощным АКБ и «чистым» Android, причем последнее гарантирует обновления.

Что касается батареи, то ее емкость будет 4000 мАч. Некоторые источники предполагают, что эта модель может выйти под названием Nokia 5.2.