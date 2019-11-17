Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro

В сети опубликовали эскиз, где показаны новые наушники от Nokia, которые позиционируются как конкурент Apple AirPods Pro.

Изображение демонстрирует аксессуар, который будет располагаться внутри ушной раковины.

В наушниках можно увидеть отверстия для микрофонов, а форма их футляра напоминает ту, что использовали в Apple AirPods Pro.

В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.