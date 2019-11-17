Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro

Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro17.11.2019 19:24
В сети опубликовали эскиз, где показаны новые наушники от Nokia, которые позиционируются как конкурент Apple AirPods Pro.
Изображение демонстрирует аксессуар, который будет располагаться внутри ушной раковины.
В наушниках можно увидеть отверстия для микрофонов, а форма их футляра напоминает ту, что использовали в Apple AirPods Pro.
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
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