Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками

В новом смартфоне Nokia 9 PureView обнаружили серьезный баг, который позволяет получить доступ к устройству обходя защиту сканера.

В данной модели смартфона установлен экранный сканер, но те пользователи, которые сейчас используют последнее обновление, рискуют потерять свои данные.

В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.

Некоторые это действие совершали с помощью монеты, а другие пачками жвачек. Скорее всего данный баг является программным, так как его стали замечать после обновление устройства до Android 9.0 Pie версии 4.22.

В компании HMD Global пока никак не отреагировали на данные сообщения.

Here is my Nokia 9 Fingerprint sensor issue, phone can be unlocked using a chewing gum packet or someone else’s finger. Even unlocked with a coin or leather gloves. Please do help me get my Nokia 9 sorted. pic.twitter.com/Thce3nB2fr

— Decoded Pixel (@decodedpixel) 21 апреля 2019 г.