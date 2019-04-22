Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками

В новом смартфоне Nokia 9 PureView обнаружили серьезный баг, который позволяет получить доступ к устройству обходя защиту сканера.

В данной модели смартфона установлен экранный сканер, но те пользователи, которые сейчас используют последнее обновление, рискуют потерять свои данные.

В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.

Некоторые это действие совершали с помощью монеты, а другие пачками жвачек. Скорее всего данный баг является программным, так как его стали замечать после обновление устройства до Android 9.0 Pie версии 4.22.

В компании HMD Global пока никак не отреагировали на данные сообщения.