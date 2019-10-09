Nokia 8.2 получит выдвижную 32 Мп селфи-камеру

Новый смартфон должен дебютировать до конца года и ранее появлялись слухи, что модель будет оснащена уникальной камерой.

Теперь сразу несколько инсайдер подтверждают данную информацию, отмечая, что Nokia 8.2 будет оснащен 32-Мп фронтальной камерой, которая будет выезжать из корпуса.

Смартфон будет ориентирован на любителей селфи. Стоит отметить, что решение с выдвижной камерой впервые будет применено в смартфонах бренда.

Предполагается, что стоимость такого аппарата составит 399 евро. Он будет снащен процессором Snapdragon 700-серии, возможно Snapdragon 730.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а встроенной окажется 256 ГБ. Аппарат сразу выйдет с операционной системой Android 10.