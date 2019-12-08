Новый смартфон был представлен несколько дней назад и его официальные продажи на рынке запланированы на середину декабря.

При этом уже недорогой аппарат Nokia 2.3 на чистом Android стал доступен для заказа в России, причем по цене немного дешевле, чем рекомендованная розничная стоимость.

Впрочем, в розничные магазины аппарат поступит по обычной цене, а по предзаказу компания предлагает сэкономить 1000 рублей. Оценили новинку в 7 990 рублей.

Напомним, что модель работает под управлением чистого Android 9 Pie, имеет двойную камеру, 6,2-дюймовый экран, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 4 000 мАч.