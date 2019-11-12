Низкая зарплата сотрудников является основной причиной утечки данных

Компания EY провела собственное исследование и выявила, что 88% утечек личных данных россиян происходит по вине сотрудников компаний.

По мнению EY, работники компаний сливают запрашиваемые данные россиян в связи с низкой зарплатой.

Каждый россиянин в среднем оставляет государству и другим компаниям 15 наборов данных, и там, где хранится большой массив всех этих данных, высока вероятность, что он попадет в открытый доступ, причем очень высокая вероятность, что эти данные сольют сами сотрудники, имеющие доступ ко всем данным.

В компании EY отметили, что средняя заработная плата такого сотрудника 27 тыс. рублей, и столько же он может получить на «черном рынке» за продажу двух или трёх записей с данными граждан РФ.