Установка полноценной Android стала доступна на Nintendo Switch

Энтузиасты на консоли Nintendo Switch смогли полноценно запустить Android 8.1. Система работает с карты памяти формата microSD, и никак не нарушает основную прошивку игровой приставки.

Для запуска Switchroot LineageOS 15.1 рекомендуется карта памяти microSD от 16 ГБ, а после ее установки и запуска ОС консоль превращается практически в полноценный планшет. На нем можно просматривать интернет-страницы, играть в Android-игры и смотреть видео.

При этом в прошивке есть и ряд недостатков. В частности, не работает автоматический поворот экрана, нет спящего режима и регулярно зависает экран.

Также наблюдается отключение Wi-Fi модуля. Switchroot LineageOS 15.1 способна работать только на старых ревизиях Nintendo Switch.

К тому же разработчики еще в 2018 году устранили баг операционной системы, которая позволяет запускать Switchroot LineageOS 15.1, поэтому попробовать Android смогут не все.

Инструкция для установки, а также образ Switchroot LineageOS опубликован на форуме XDA-Developers.