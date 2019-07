Nintendo представила консоль Nintendo Switch Lite

Nintendo представила свою новую портативную консоль Nintendo Switch Lite.

Lite версия лишилась всех преимуществ Switch и теперь в ней установили 5,5-дюймовый дисплей вместо 6,2-дюймового, как в обычной Nintendo Switch.

Также в ней нет отсоединяемых джойконов, за счет чего приставка намного компактнее оригинальной версии.

При этом в Nintendo Switch Lite установлен аккумулятор большей емкости. Его данные не раскрывают, но было отмечено, что в The Legend of Zelda: Breath of the Wild можно будет играть на час дольше, чем в Nintendo Switch.

Новинка поддерживает все игры, в которые можно играть в портативном режиме. Продажи консоли начнутся 20 сентября по цене 200 долларов. Сколько будет стоить портативная консоль в России пока неизвестно.