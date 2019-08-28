Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel

Руководство компании Google решило производить смартфоны серии Pixel во Вьетнаме.

Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.

Это решение принято по ряду причин, а среди основных называют экономическую войну между США и Китаем, а также рост стоимости рабочей силы в Китае.

Из Китая намерены вывести не только смартфоны Pixel, но также «умные» динамики Google Home.

По данным Nikkei, во Вьетнам перенесут только часть производства различных гаджетов от Google, а именно ту долю, которая поставляется на территорию США.