Nike представила новые кроссовки с автоматической шнуровкой

Компания Nike официально представила новые кроссовки, предназначенные для игры в баскетбол, особенностью которых становится автоматическая шнуровка, контролировать которую можно в том числе и со смартфона.



Новая модель кроссовок получила название Adapt BB. В них имеется скрытая система с небольшим моторчиком.

Система самостоятельно определит, какая нужна степень затягивания. По сути новые кроссовки стали усовершенствованным и более продвинутым вариантом модели HyperAdapt 1.0.

Последние вышли на рынок чуть более двух лет назад. Adapt BB получили возможность регулировки шнуровки с помощью кнопки или со смартфона, на который требуется установить специальное приложение.

Аккумулятор в кроссовках имеет емкость 5050 мАч и этого должно хватить на 10-20 дней использования.

Полностью зарядить батарею получится за три часа. Стоимость кроссовок составляет 350 долларов, а в продажу на территории США они поступят с 16 февраля.