Независимый дизайнер показал врезанные камеры iPhone XI

Недавно в Сети появились чертежи смартфона iPhone XI, на которых были видны отверстия для размещения трех камер и катушки беспроводной зарядки.

На основании этих данных один из пользователей показал свой вариант размещения тройной камеры.

Он очень сильно отличается от того, что показывали ранее, так как камеры размещены строго в корпусе, а не в отдельном блоке квадратной формы.

Стоит отметить, что на чертежах сложно понять, как именно будет выглядеть тройная камера iPhone XI, так как различить можно только размещение самих модулей, светодиодной вспышки и фотодатчиков.